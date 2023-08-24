Авербух взял на работу Костомарова

Авербух взял на работу Костомарова
Фото: Baltphoto /Михаил Киреев

Костомаров решил выйти на лед перед публикой. Он сделал это в рамках проекта Авербуха.

Продюсер Илья Авербух заявил, что выступление недавно пережившего ампутацию кистей и стоп олимпийского чемпиона Романа Костомарова на гала-шоу «Письма любви» — это не разовая акция. Выход спортсмена на лед является частью постановки, которая имеет отношение к трагическим событиям в его жизни. В финале номера Костомаров выходит вместе со своей женой, фигуристкой Оксаной Домниной.

В беседе с «Московским комсомольцем» Авербух рассказал, что Роман сам принял решение о выходе на лед. Он проработает в Сочи до 30 августа, а после вернется домой к семье. Ему предстоит еще одна операция, она станет частью протезирования рук.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Роман Костомаров впервые после ампутации вышел на лед. Спортсмен выступил вместе с супругой. Зрители проводили их овациями.

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