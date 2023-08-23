Роман Костомаров впервые после ампутации вышел на лед

Роман Костомаров впервые после ампутации вышел на лед
Фото: Baltphoto

Спортсмен выступил вместе с супругой. Зрители проводили их овациями.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров вышел на лед впервые после тяжелой и продолжительной болезни, в результате которой ему ампутировали обе стопы и обе кисти. Спортсмен вышел на публику на гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи. Костомаров выступил в парном номере вместе со своей женой Оксаной Домниной.

Как сообщают РИА новости, в конце выступления супруги обнялись и покинули сцену под шум аплодисментов. Выступление до слез тронуло даже «железную леди» в мире фигурного катания, Татьяну Тотьмянину. Напомним, фигурист был госпитализирован 10 января. Его поместили в реанимацию с пневмонией. Дошло до ампутации обеих стоп и обеих кистей, после проследовало длительное восстановление.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что фигурист Роман Костомаров обратился с благодарностью к своим болельщикам.

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