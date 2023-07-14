Фигурист Роман Костомаров обратился с благодарностью к своим болельщикам

Роман Костомаров в очередной раз поблагодарил своих болельщиков за поддержку. Отечественный фигурист и олимпийский чемпион отметил, что все добрые слова и пожелания в его адрес крайне для него важны.

Костомаров поделился, что поддержка болельщиков очень вдохновляет его и помогает бороться и идти дальше. Об этом именитый российский фигурист написал в своем телеграм-канале.

Напомним, что только 6 июля Романа Костомарова выписали из больницы, где он провел долгих полгода лечения после полученной травмы. На настоящее время спортсмен уже пережил десятки операций. Многое остается позади, но реабилитация продолжается.

В своих социальных сетях Костомаров регулярно публикует видео, где он занимается и постепенно приходит в форму. Сейчас Романа поддерживает вся страна.

Ранее сообщалось, что по России установили единые критерии получения социальной помощи.