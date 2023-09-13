На Оптиков из-за ремонта перенесли остановку

На улице Оптиков временно перенесут остановку. Причина в проведении ремонтных работ.

На улице Оптиков в Приморском районе Петербурга в связи с проведением ремонтных работ пассажиров общественного транспорта ждут корректировки. Так, будет перенесена остановка «Планерная улица». Информацией об этом поделились в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».

В сообщении отмечается, что ремонтные работы будут производиться с 00:00 16 сентября до 12:00 18 сентября. В этот период остановку «Планерная улица» перенесутв перед по направлению к Яхтенной улице. Остановка троллейбуса № 23 будет осуществляться на улице Оптиков у дома 17.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге с 14 сентября введут новые ограничения движения. Информацией об этом поделились в пресс-службе государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).