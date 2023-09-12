В Петербурге с 14 сентября введут новые ограничения движения

Жители Петербурга столкнутся с новыми ограничениями движения с 14 сентября. Об этом сообщили в ГАТИ.

Петербургских автомобилистов ждут новые ограничения движения в четырех районах города начиная с 14 сентября. Информацией об этом поделились в пресс-службе государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Так, в Кировском районе будут ремонтировать дорожное покрытие 14 сентября. В связи с этим не проехать будет по Дачному проспекту от Кронштадтской площади до бульвара Новаторов и проспекту Ветеранов от улицы Лени Голикова до улицы Подводника Кузьмина. Также движение закроют по нечетной стороне бульвара Новаторов у Дачного проспекта.

В Красногвардейском районе также из-за ремонта дороги с 14 сентября по 4 октября будут закрыты боковые проезды проспекта Маршала Блюхера от Пискаревского проспекта до проспекта Энергетиков.

В Курортном районе с 20:00 14 сентября по 21:00 15 сентября водители не смогут проехать по съезду с Левашовского шоссе на Коннолахтинскую дорогу в поселке Левашово. Также с 14 сентября по 20:00 23 сентября автомобилистам будет недоступно Приморское шоссе от улицы Володарского до Вокзальной улицы, в том числе перекрестки и транспортная развязка Приморского шоссе.

Во Фрунзенском районе С 14 по 16 сентября из-за строительства газопровода будет ограничено движение транспорта у дома 30 по Витебской Сортировочной улице. Петербуржцам порекомендовали заранее выбрать альтернативный маршрут.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Новогорелово путь к паркингу теперь перекрыт двойной сплошной.