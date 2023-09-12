В Новогорелово путь к паркингу теперь перекрыт двойной сплошной

В Новогорелово путь к паркингу и дворам перегородили двойной сплошной. Местные жители возмущены.

В Новогорелово местный жители недоумевают, что некоторые дороги в квартале на юге Петербурга закрасили двойной сплошной в тех местах, где была прерывистая. Раньше водители могли воспользоваться ей, чтобы доехать до паркинга. Теперь приходится «покружить», чтобы попасть куда нужно.

Как сообщает Мойка78, кроме того, из-за невозможности повернуть налево, водители не могут попасть во дворы жилых домов. Местные жители негодуют, так как на том участке небольшой трафик и поворот не создавал бы пробок.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что еще один участок на Муринской дороге застроят жильем. На данный момент стоимость реализации проекта оценивают в 17 млрд рублей. Застройщик также обязан будет возвести объекты социальной инфраструктуры: образовательное учреждение, детский сад и спортивный комплекс.