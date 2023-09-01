Еще один участок на Муринской дороге застроят жильем

Еще один участок на Муринской дороге застроят жильем
Фото: Baltphoto /Ирина Мотина

На Муринской дороге может появиться новый жилой комплекс. Застройщик купил землю под него еще два года назад.

На участке Муринской дороги рядом с распределительным центром построят новый жилой квартал. На данный момент стоимость реализации проекта оценивают в 17 млрд рублей. Застройщик также обязан будет возвести объекты социальной инфраструктуры: образовательное учреждение, детский сад и спортивный комплекс.

По данным «Делового Петербурга», компания-застройщик приобрела этот участок около двух лет назад. Его площадь – более десяти гектаров. В новом жилом комплексе могут жить до десяти тысяч человек. Квартал может занять 170 тысяч квадратных метров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что более половины квартир в петербургских новостройках не распроданы. Эксперты считают, что ситуация стандартна для рынка строящегося жилья.

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Еще один участок на Муринской дороге застроят жильем
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