В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности

В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности
Фото: Baltphoto /Елена Яковлева

В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за ветра. Об этом сообщили в Смольном.

Погода в Петербурге начала портиться: в город придет «желтый» уровень опасности. Это значит потенциально опасные погодные условия. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

По инфоpмaции Рocгидрометцeнтрa, с 09:00 дo 21:00 14 сентября на территoрии города на Неве ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. Также будет идти дождь, а местами – ливни. Водителей призвали соблюдать особую осторожность и по возможности не пользоваться автомобилями из-за высокого риска ДТП.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам рассказали о новых правилах в зоне платной парковки. Теперь в Петербурге можно оплатить только проведенное в зоне платной парковки время.

новости СПб погода сильный ветер


 

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