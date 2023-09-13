Петербуржцам рассказали о новых правилах в зоне платной парковки

Жителям Петербурга рассказали о способах оплаты парковки. Еще не все горожане ознакомились с ними.

Теперь в Петербурге можно оплатить только проведенное в зоне платной парковки время. Однако это действует только со второго часа. Со второго часа стоимость минуты для машин составляет рубль 67 копеек в минуту, а для мотоциклов и мопедов – 65 копеек. Водители других транспортных средств платят по три рубля 30 копеек.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», произвести оплату можно через паркомат, для этого нужно выбрать вид транспорта, ввести номер автомобиля и планируемое время стоянки. Система сама предложит добавить необходимое количество минут. Горожане при этом отдают предпочтение приложению «Парковки Санкт-Петербурга».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жителям Васильевского острова напомнили о запуске платной парковки в ноябре.