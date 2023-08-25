Жителям Васильевского острова напомнили о запуске платной парковки в ноябре

Жителям Васильевского острова напомнили о запуске платной парковки в ноябре
Фото: Baltphoto

Власти Санкт-Петербурга предупредили жителей Васильевского острова о расширении зоны платной парковки 1 ноября.

Все подготовительные мероприятия для открытия новых платных парковочных мест уже завершаются и 25 августа в пресс-службе Смольного напомнили, что за два месяца до запуска платной стоянки все желающие могут оформить разрешение на парковку автомобиля. Получить его может любой зарегистрированный житель Васильевского острова. Стоимость годового разрешения стоит 1,8 тысяч рублей.

Стоит также отметить, что на одну квартиру предусмотрено только одно парковочное разрешение. Жителям коммунальных квартир документ будет предоставляться на каждую квартиру в соответствии с наличием платежной квитанции. Кроме того, подать все документы может только собственник помещения.

Ранее в Смольном уточнили, что часть жителей города на Неве смогут получить право на бесплатную парковку по льготам.

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Жителям Васильевского острова напомнили о запуске платной парковки в ноябре
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