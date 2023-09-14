В Пулково на семь часов задерживается рейс в Иран

В петербургском аэропорту Пулково 14 сентября значительно задерживаются рейсы авиакомпании “Северный ветер”. С опозданием из воздушной гавани пассажиры вылетят в Тегеран и Казань.

По данным онлайн-табло Пулково, рейс N4 1659 по маршруту Санкт-Петербург — Казань должен был отправиться в 10:15, однако вылет по неизвестными причинам отложили сразу на семь часов — до 17:25.

Еще один рейс под номером N4 249 перевозчика “Северный ветер” не вылетит по расписанию в город Казань, задержка составляет пять часов. Вместо 18:45 воздушное судно отправится по своему маршруту в 23:50.

Отметим, что в Санкт-Петербурге 14 сентября бушует непогода — на город обрушились сильный ветер и ливень. Это может стать причиной задержек других авиарейсов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Новосибирске экстренно посадили пассажирский самолет, летевший из Сочи в Омск. Судно совершило посадку прямо в поле.