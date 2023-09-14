«Зенит» выкупил футболиста Михайлова и отдал его в аренду «Оренбургу»

Футболист «Пари Нижнего Новгорода» Ярослав Михайлов перешел в «Зенит» и был отдан на правах аренды клубу «Оренбург».

ФК из Санкт-Петербурга подписал соглашение с Михайловым. Контракт о выкупе футболиста представители «сине-бело-голубых» подписали с «Пари НН». На официальном сайте «Зенита» указано, что после перехода в их команду Михайлов перешел в «Оренбург» на правах аренды до конца сезона 2023-2024.

Отмечается также, что соглашение с игроком рассчитано на четыре сезона и может быть продлено еще на один сезон.

«Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Ярослава Михайлова с возвращением в родной клуб и желает удачи в текущем сезоне вместе с «Оренбургом»!» — говорится в сообщении.

Ранее травмированный полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, когда вернутся на поле.