Суд приостановил деятельность «Грин Бокс» на два месяца

Суд приостановил деятельность «Грин Бокс» на два месяца
Фото: Baltphoto

Приморский районный суд Санкт-Петербурга решил приостановить деятельность АО «Грин Бокс» на 60 дней за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

После рассмотрения дела об отравлении жителей города на Неве готовой едой из «Грин Бокс», суд вынес решение о приостановке деятельности на срок до 60 дней. В объединенной пресс-службе судов Петербурга также сообщили, что представитель компании-ответчика признал вину частично и просил вынести более мягкое решение с приостановкой работы до 30 дней, однако в Приморском суде его просьба была отклонена.

Напомним, в Северной столице число людей, отравившейся едой из «Грин Бокс», достигло 274. У 56 из них нашли сальмонеллу. В медучреждениях продолжают находиться десятки человек, в том числе и несовершеннолетние.

Ранее Генпрокуратуру и Роспотребнадзор попросили организовать проверки других производителей готовой еды.

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