ФК «Зенит» исключил Ерохина из заявки в РПЛ

ФК «Зенит» исключил Ерохина из заявки в РПЛ
Фото: Baltphoto

Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга отзаявил полузащитника Александра Ерохина из состава команды на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ).

Сообщение об отмене заявки на участие Ерохина в РПЛ появилось на официальном сайте Российской премьер-лиги. При этом в самом петербургском ФК информацию никак не комментировали, поэтому причины отзаявки футболиста остаются неизвестны.

Стоит отметить, что полузащитник выступает за «Зенит» с 2017 года. Он является пятикратным чемпионом России по футболу и четырехкратным победителем Суперкубка страны. Контракт Ерохина с «Зенитом» действует до конца текущего сезона, а его стоимость оценивается в 700 тысяч евро.

Ранее «Зенит» принял решение выкупить своего воспитанника футболиста Ярослава Михайлова у «Пари Нижнего Новгорода» и передать его в аренду «Оренбургу».

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