Представитель «Зенита» объяснил снятие заявки Ерохина на игры РПЛ

Полузащитника футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Александра Ерохина исключили из заявки на текущий сезон из-за технической ошибки.

В пресс-службе ФК отреагировали на новость о том, что Ерохин оказался в списке «отывников» на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ). Представитель клуба отметил, что дело в технической ошибке. Оказалось, что футболист был заявлен на дубль «сине-бело-голубых» для выступления в ФНЛ-2, однако у команды сквозная заявка. Это значит, что все игроки «Зенит»-2 могут играть за основную команду при необходимости, пишет «Спорт Экспресс» со ссылкой на слова представителя клуба.

Напомним, ранее в СМИ появилось сообщение о том, что Ерохин был исключен из заявки в РПЛ, однако причины отзаявки не были известны. Последней игрой, в которой участвовал Ерохин, был матч между «Зенитом» и «Сепаханом».