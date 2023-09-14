Власти Петербурга через суд лишили компанию статуса резидента Особой экономической зоны

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области лишил статуса резидента Особой экономической зоны (ОЭЗ) компанию «Энергоэффект». Истцом стал комитет по промышленной политике, инновации и торговли.

Согласно решению суда, соглашение об осуществлении технико-внедренческой деятельности в ОЭЗ было расторгнуто с компанией «Энергоэффект». Кроме того, организацию обязали выплатить штраф в размере 5 миллионов рублей комитету по промышленной политике, а также заплатить 54 тысячи рублей пошлины.

Отмечается также, что решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течении месяца со дня принятия. Из материалов дела, опубликованном на сайте суда, также следует, что истец и ответчик планировали урегулировать дело мирным путем.

Ранее стало известно, что в Особой экономической зоне Петербурга появятся три новых завода, строительство которых оценивается в четыре миллиарда рублей.