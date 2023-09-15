В Петербурге второй раз за год упали продажи новых авто из-за низкого спроса

Продажи новых автомобилей в салонах Санкт-Петербурга в августе сократились на 15% по сравнению с прошлым месяцем. Эксперты также отмечают падение спроса на покупку иномарок.

Падение объемов продаж новых авто было зафиксировано еще в мае 2023 года. Тогда спрос на иномарки сократился на 26%, однако в августе ситуация повторилась. Отмечается, что за месяц количество реализованных авто в общем сократилось на 15% по сравнению с июлем, пишут «Автоновости дня» со ссылкой на данные дилерских центров «Прагматика».

Лидером по росту доли в общем объеме продаж стал китайский бренд Omoda, а вот меньше стали покупать машины, представители компаний которых приостановили свои поставки на российский рынок. Примечательно, что с падением объемов продаж столкнулись не все марки. К примеру, интерес к отечественной Lada остался на прежнем уровне.

Напомним, ранее из-за санкций россиянам запретили въезжать в страны Евросоюза на личных авто. Так, власти Эстонии ограничения на ввоз и реализацию российских машин начал действовать с 13 сентября.