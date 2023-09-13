С 13 сентября российские автомобили больше не могут въезжать в Эстонию

С 13 сентября российские автомобили больше не могут въезжать в Эстонию. Выезд при этом все еще разрешен.

С 13 сентября Эстония запретила въезд российских автомобилей на территорию страны. Запрет начал действовать с 10 утра из-за санкций Евросоюза. Об этом сообщили на эстонской радиостанции со ссылкой на явление министра внутренних дел республики Лаури Ляэнеметса.

Политик отметил, что власти Эстонии совместно с властями Литвы и Латвии пришли к выводу, что ограничения наиболее эффективны при совместном введении санкций. Запрет действителен вне зависимости от наличия у владельца российского автомобиля ВНЖ или гражданства одной из стран ЕС. Выезд при этом все еще разрешен.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Финляндия не запретила въезд российским авто. Суоми приняла решение пренебречь рекомендацией Евросоюза.