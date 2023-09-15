Тренер «Зенита» Семак объяснил, почему он относительно доволен итогами трансферного окна

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Сергей Семак сообщил, что не полностью доволен итогами трансферной кампании.

Летнее трансферное окно для российских клубов закрылось 15 сентября и команды больше не смогут изменять составы. За прошедшие месяцы «Зенит» заработал около 35 миллионов евро на покупке и продаже футболистов, показав лучший результат среди остальных клубов РПЛ. Однако, как оказалось, главный тренер «Зенит» доволен результатами лишь относительно.

В интервью журналистам Семак отметил, что ушедшие игроки играли важную роль для «сине-бело-голубых», а спортсмены, пришедшие им на смену, не могут полноценно их заменить.

«Да, поменялись некоторые обстоятельства, но мы будем работать в тех условиях, которые есть», — цитирует тренера пресс-служба «Зенита».

Ранее представитель «Зенита» объяснил снятие заявки Александра Ерохина на игры Российско-премьер-лиги «техническим моментом».