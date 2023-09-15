Пассажиры Пулково два часа не могут покинуть аэропорт из-за задержки рейса

Пассажиры Пулково два часа не могут покинуть аэропорт из-за задержки рейса
Фото: Baltphoto

Жители и гости Санкт-Петербурга два часа провели в салоне самолета «Уральских авиалиний» в попытке улететь в Калининград.

Сообщается, что изначально вылет был назначен на 12:45, однако позже его перенесли на 13:20. Когда объявили посадку, все пассажиры вошли в салон самолета и расселись по местам, однако воздушное судно не тронулось с места. Спустя время самолет все-таки выехал на взлетную полосу, однако развернулся.

По информации авторов Telegram-канала Mash на Мойке, пассажирам сообщили, что вылет задерживается по техническим причинам. Спустя два часа людей начали выводить из самолета, уточнив, что планируется замена борта. На это также уйдет некоторое время.

Ранее в Пулково на семь часов задержали рейс авиакомпании «Северный ветер» из Петербурга в Иран из-за неблагоприятных погодных условий.

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