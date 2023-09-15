Смольный отклонил 99% заявок о переводе участков промзоны под жилую застройку

Комиссия по рассмотрению изменений в генеральный план Санкт-Петербурга отклонила почти все заявки на перевод земельных участков из промышленного зонирования в зону жилой застройки.

Об этом на круглом столе «Петербургский промышленный оптимизм: стимулы и стоп-факторы для расширения производства» рассказал председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик. Он также выразил надежду, что к концу 2023 года девелоперы начнут продавать свои участки в промзонах, что станет толчком к развитию промышленности.

На данный момент, по словам чиновника, комиссия по внесению изменений в Генплан отклонила 99% заявок на перевод участков промзоны под жилую застройку. При этом он не стал уточнять, какое количество собственников получили отказы до окончательного принятия нового Генплана.

Ранее стало известно, что промышленную зону рядом со «СКА Ареной» планируется застроить жилыми домами.