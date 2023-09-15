Семибалльные пробки сковали Петербург в пятницу

Жители Санкт-Петербурга стоят в многокилометровых пробках по пути домой с работы. Заторы наблюдаются практически во всех частях города.

Самая большая пробка образовалась в центре Северной столицы. По данным сервиса «Яндекс Карты», автомобилисты стоят плотным рядом на Спасской улице недалеко от одноименной станции метро. Направление движения в одну сторону также затрудненно на участке от станции Технологический институт по Московскому проспекту.

Не лучше ситуация обстоит на Троицком мосту, где движение затруднено в обе стороны. Ситуация также осложняется начавшимися дорожными работами на Миллионной улице, с которой водители пытаются уехать на мост. Пробка на три километра также была замечена от станции Петроградская до Черной речки. По данным сервиса, причиной пробки стало ДТП и дорожные работы. Из-за семибалльных пробок жителям города на Неве придется дольше добираться домой с работы, или ехать в другую часть города.

Напомним, утром, 15 сентября, трехкилометровая пробка образовалась на проспекте Энгельса в результате аварии с участием мотоциклиста.