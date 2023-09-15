Несовершеннолетнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Петербурге

Несовершеннолетнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Петербурге
Фото: Baltphoto

Женщина на автомобиле марки Lexus совершила наезд на 13-летнюю девочку в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, когда школьница переходила проезжую часть.

ДТП произошло на пересечении улиц Беринга и Бекетовской. В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что 34-летняя водитель Lexus при повороте налево сбила несовершеннолетнюю. Девочка переходила проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода. В результате аварии женщина потеряла управление и врезалась в забор.

Пострадавшую школьницу госпитализировали. Ее состояние оценивается как средней тяжести. Сотрудники полиции уже начали проверку, чтобы установить все обстоятельства ДТП и вынести обвинение виновнице происшествия в том случае, если ее вина будет доказана.

Ранее стало известно, что водителя разорванной на части BMW за 2023 год 34 раза штрафовали за нарушение ПДД.

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