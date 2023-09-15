В школах Петербурга начался сезон ОРВИ

Школьники Санкт-Петербурга начали массово заболевать. Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) продолжает распространяться по городу.

С приходом осени и похолодания все больше жителей Северной столицы обращаются к врачам с такими симптомами как кашель, температура, насморк и головная боль. Врачи предупреждают, что недомогание организма может вызвать вирусная инфекция, сезон которой начался в Петербурге.

Так, по информации издания «Петербург2», ОРВИ уже заболели многие школьники города. На данный момент в стационарах находятся 28 детей с ОРВИ и COVID-19. Еще 62 юных петербуржца лечатся дома. Сколько человек при этом сидит на больничном неизвестно, уточняет источник. Кроме того, кроме основных симптомов детей беспокоит тошнота и диарея.

Ранее иммунолог Наталья Калинина объяснила рост заболеваемости гриппом и ОРВИ озлобленностью организма после COVID-19.