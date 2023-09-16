В России на 20% поднимут ставку НДС на фастфуд

В России на 20% увеличится ставка НДС на фастфуд. Для этих продуктов вводят отдельную категорию.

С 1 октября 2023 года Федеральная налоговая служба (ФНС) повысит налог на добавленную стоимость (НДС) при продаже сэндвичей, гамбургеров и других позиций фастфуда на 20%. На данный момент ряд заведений реализуют эту продукцию с пониженной ставкой в 10%.

Как сообщает АБН, товары не указаны в Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2), по этой причине представители бизнеса смогут отнести бургеры к хлебобулочным изделиям недлительного хранения, который облагаются НДС в размере 10%. Юристы заявили, что в суде это посчитали законным. Однако с 1 октября появится категория «сэндвич, гамбургер и чизбургер», облагаемая НДС в 20%. Неизвестно, скажется ли это на стоимости продукции.

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