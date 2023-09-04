Владелец «Вкусно — и точка» рассказал, планирует ли McDonald’s вернуться в РФ

Владелец «Вкусно — и точка» Говор рассказал о планах McDonald’s на Россию. Оказалось, сеть планирует возвращение.

Владелец сети ресторанов «Вкусно — и точка» Александр Говор рассказал, планирует ли иностранная сеть быстрого питания McDonald’s вернуться в Россию, учитывая продажу своего бизнеса в стране. Оказалось, что сеть рассчитывала на возвращение на российский рынок.

В беседе с ТАСС Говор пояснил, что с 2015 года он был партнером — франчайзи McDonald’s — его компания управляла 25 ресторанами в Сибири. «Вкусно — и точка» работает в РФ с 12 июня 2022 года. По словам предпринимателя, в иностранной сети его знали, как надежного партнера, поэтому продали бизнес ему, с надеждой, что он не развалится и можно будет вернуться в Россию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что, «Вкусно — и точка» запустит акцию для помощи Амурским тиграм.