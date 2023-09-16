На Митрофаньевском шоссе произошло ДТП с каршерингом, есть пострадавшие

На Митрафаньевском шоссе каршеринг влетел в две легковушки. Пострадал водитель арендованного авто.

На Митрофаньевском шоссе произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых автомобилей, среди них один каршеринговый. Информацией о происшествии очевидцы поделились в социальных сетях. Инцидент произошел около половины девятого вечера в пятницу, 15 сентября.

По предварительной информации, водитель каршеринга «нагнал» два автомобиля, что привело к массовой аварии. В результате ДТП он пострадал, ему потребовалась госпитализация. О состоянии других участников аварии не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Москве водитель каршеринга столкнулся с автобусом и скрылся с места ДТП. Информацией об этом поделились в пресс-службе столичной прокуратуры. В сообщении отмечается, что каршеринг пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автобусом.