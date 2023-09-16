В Москве проводят проверку по факту избиения матери и дочери в салоне красоты

В Москве полиция заинтересовалась избиением матери и дочери в центре города в салоне красоты. Проводится проверка инцидента.

В Москве сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту информации СМИ об избиении матери и дочери в салоне красоты в центре города. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Как сообщают РИА новости, в салон записалась 16-летняя девушка и собиралась расплатиться скидочным купоном. Администрация отказалась принимать более низкую оплату в рамках акции и поэтому сотрудники салона напали на нее и ее мать. Мать девушки обратилась в полицию по факту произошедшего, проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что СК возбудил уголовное дело после избиения российских журналистов в Москве. На данный момент задержаны двое подозреваемых и следствие намерено ходатайствовать в суде об их аресте.