Под Выборгом неизвестные вломились в квартиру с оружием и украли 2,8 млн рублей, но есть нюансы

В Выборгском районе мужчину ограбили в его квартире, украв 2,8 млн рублей. Однако следов борьбы обнаружено не было, а сам он был сильно пьян.

В четверг, 14 сентября, в полицию Выборгского района Ленинградской области обратился житель поселка Кирпичное и сообщил, что его ограбили. Безработный петербуржец заявил, что ему угрожали оружием. На место происшествия выехали наряды сотрудников правоохранительных органов.

Как стало известно Gazeta.SPb, грабители забрали у потерпевшего ключи от квартиры и 2,8 млн рублей. Мужчина рассказал, что около десяти утра услышал стук в дверь, открыл и в его квартиру забежали трое.

Они угрожали оружием, забрали деньги и ушли. Следов борьбы полиция не обнаружила, а сам потерпевший не подлежал опросу из-за сильного опьянения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Федора Абрамова открыто ограбили аптеку.