Петербуржцам рассказали о пользе мяса и рыбы

Жителям Петербурга рассказали о плюсах и минусах мяса и рыбы. Прежде всего, стоит ориентироваться на состояние своего здоровья.

Некоторые в силу пищевых привычек отдают предпочтение мясу, а другие – рыбе. Однако не все знают, какой тип продукта принесет организму наибольшую пользу. Жителям Петербурга в Роспотребнадзоре рассказали, что полезнее, мясо или рыба. Информацией об этом поделились в пресс-службе регионального отделения ведомства.

В мясе содержится много белка, железа и витаминов группы В. Это ярко выраженные плюсы данного продукта, однако есть и негативная сторона: чрезмерное употребление красного и особенно жирного мяса может привести к росту уровня холестерина.

В рыбе также содержится много белка, железо, витамин D и Омега-3. Однако несмотря на эти полезные вещества, также существует нюанс: если человек в больших количествах употребляет рыбу из загрязненных водоемов, особенно аквакультурного происхождения, то в организме могут скопиться тяжелые металлы.

Таким образом, плюсы и минусы есть как у мяса, так и у рыбы. Соответственно, одно не может стать полноценной заменой другому. Медики рекомендуют составлять полноценный рацион, включающий в себя оба продукта. Также нужно ориентироваться на состояние своего здоровья: например, при повышенном холестерине стоит сократить употребление мяса и добавить в рацион больше рыбы. Однако предварительно необходимо проконсультироваться с врачом.

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