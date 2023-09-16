Mercedes сбил нескольких человек на Садовом кольце в Москве

В Москве Mercedes налетел на нескольких человек на Садовом кольце. Один из пострадавших в тяжелом состоянии.

В центре Москвы произошло крупное ДТП: водитель на Mercedes GLE сбил нескольких человек на Садовом кольце. Информация об этом размещена в телеграм-канале Дептранса Москвы.

В сообщении отмечается, что ДТП произошло с участием двух автомобилей и пешеходов. По информации столичной прокуратуры, водитель Mercedes столкнулся с машиной, остановившейся из-за неисправности, был совершен наезд на мужчину, который находился на проезжей части. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Прокуратура проводит проверку.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Митрофаньевском шоссе произошло ДТП с каршерингом, есть пострадавшие. Информацией о происшествии очевидцы поделились в социальных сетях. Инцидент произошел около половины девятого вечера в пятницу, 15 сентября.