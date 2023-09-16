В Лодейнопольском районе на болотах нашли тело пропавшей женщины

Под Лодейным Полем на болотистой местности нашли тело пропавшей женщины. Она ушла из дома 13 сентября.

В пятницу, 15 сентября, спасатели поисково-спасательного отряда города Лодейное Поле получили данные, что 13 сентября пропала пожилая женщина: она ушла в лес у деревни Приозеро и не вернулась. Информацией об этом поделились в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

В субботу, 16 сентября, было найдено тело пропавшей. Труп эвакуировали с заболоченной местности и передали сотрудникам правоохранительных органов. Гостей и жителей региона призвали всегда предупреждать близких, отправляясь в лес, брать с собой заряженный мобильный телефон и одеваться в одежду ярких цветов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Приозерском районе Ленобласти нашли труп пропавшего пенсионера. Мужчина 1954 года рождения ушел утром из дома и не вернулся.