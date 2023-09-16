Петербуржцам рассказали об альтернативах пшеничной муке

Петербуржцам рассказали об альтернативах пшеничной муке
Фото: pxhere

Жителям Петербурга рассказали о видах муки. Выпечку можно делать не только на пшеничной.

Многие эксперты по питанию говорят о вреде хлебных изделий, несмотря на их популярность по всему миру. Основой любой выпечки является мука. Ее польза зависит от качества семян и степени обработки. В оболочке зерна содержится клетчатка, витамины группы В, антиоксиданты, железо, медь, цинк и магний. Информацией об этом поделились в пресс-службе Роспотребнадзора.

Так, существуют альтернативные пшеничной виды муки: из гречневой крупы, риса, амаранта, кукурузной крупы, овсяных хлопьев. Ее можно сделать самостоятельно: из овсяных хлопьев долгой варки, перемолов их в блендере. Все эти виды муки не содержат глютена.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Роспотребнадзоре рассказали об источниках белка. Лучше сочетать растительный и животный белок. Тогда рацион будет сбалансированным.

мука новости СПб продукты


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцам рассказали об альтернативах пшеничной муке
СК возбудил дело из-за молельни мигрантов в многоэтажке в Москве
В Петербурге скорректируют маршрут трамвая №58
В Лодейнопольском районе на болотах нашли тело пропавшей женщины
В Калининском районе отмечают Большой семейный фестиваль
На Бутлерова иномарка сбила девятилетнюю девочку: у водителя 60 штрафов
В Петербурге с 22 сентября начнут отмечать День туризма
«Любовь в шалаше – полная фигня»: Тарзан о тайной свадьбе сына