Петербуржцам рассказали об альтернативах пшеничной муке

Жителям Петербурга рассказали о видах муки. Выпечку можно делать не только на пшеничной.

Многие эксперты по питанию говорят о вреде хлебных изделий, несмотря на их популярность по всему миру. Основой любой выпечки является мука. Ее польза зависит от качества семян и степени обработки. В оболочке зерна содержится клетчатка, витамины группы В, антиоксиданты, железо, медь, цинк и магний. Информацией об этом поделились в пресс-службе Роспотребнадзора.

Так, существуют альтернативные пшеничной виды муки: из гречневой крупы, риса, амаранта, кукурузной крупы, овсяных хлопьев. Ее можно сделать самостоятельно: из овсяных хлопьев долгой варки, перемолов их в блендере. Все эти виды муки не содержат глютена.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Роспотребнадзоре рассказали об источниках белка. Лучше сочетать растительный и животный белок. Тогда рацион будет сбалансированным.