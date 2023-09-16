Успенская и Киркоров разругались из-за пластики

Звезды Успенская и Киркоров разошлись во мнениях из-за работ пластического хирурга Хайдарова. Они оба были клиентами врача.

Ранее Любовь Успенская и Филипп Киркоров находили компромиссы и могли избежать серьезных конфликтов, несмотря на недопонимание. Теперь же артисты разругались из-за пластической хирургии, а точнее, из-за врача Тимура Хайдарова.

Как сообщает Starit, Успенская делала пластику груди у Хадарова и осталась недовольна, теперь она хочет засудить хирурга. Певице пришлось переделывать все у другого врача. Киркоров же наоборот доволен работой медика и даже назвал себя лучшим его творением. Поп-король заявил, что от Успенской слышал только хамство, в том числе, в свой адрес, и ему неприятны высказывания в отношении Хайдарова.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Киркоров проводил сына в новую школу вместе с Малаховым.