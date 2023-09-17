Костомарову тяжело видеть свои фото до ампутации конечностей

Фигурист Костомаров тяжело вспоминает жизнь до ампутации конечностей. Ему больно видеть свои старые фотографии.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров признался, что ему очень тяжело видеть свои старые фотографии, сделанные до операций по ампутации конечностей. Спортсмен отмечает снимки, на которых он на коньках.

В эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ Костомаров заявил, что у него наворачиваются слезы, когда он видит фото себя до болезни. По словам фигуриста, отсутствие ног он переживает, а отсутствие рук стало для него настоящим ударом, так как без них тяжело справляться с бытовыми делами.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что известно из жизни Романа Костомарова после госпитализации и ампутации конечностей. Фигурист принял предложение о съемках в документальном фильме «Киборг» и жизни людей с протезами.