В Петербурге до 2025 года планируют отремонтировать почти 150 поликлиник

В Петербурге до 2025 собираются отремонтировать порядка 150 поликлиник. Об этом сообщили в Смольном.

В Петербурге в 73 городских поликлиниках проходит капитальный ремонт в рамках модернизации первичного звена здравоохранения. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

До 2025 года ожидается, что ремонтные работы и обновление затронут 148 медицинских учреждений города на Неве. В сообщении отмечается, что также планируется закупка четырех тысяч единиц медицинского оборудования.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вакцина от гриппа поступила во все поликлиники Петербурга. Об этом рассказала начальник отдела по организации амбулаторной медпомощи взрослому населению комитета по здравоохранению Северной столицы Лариса Соловьева. По ее словам, в ближайшее время вакцину должны получить 500 тысяч детей и 2 тысячи беременных петербурженок.