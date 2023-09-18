На Малоохтинской набережной в Петербурге водитель насмерть сбил самокатчика

На Малоохтинской набережной в Петербурге водитель насмерть сбил самокатчика
Фото: Baltphoto /Михаил Киреев

Водитель насмерть сбил человека на электросамокате, который пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Смертельное ДТП произошло утром 18 сентября на Малоохтинской набережной. По словам очевидцев, электросамокатчик пытался пересечь дорогу на светофоре, однако на середине пути был сбит неизвестным автомобилистом. Сам пострадавший скончался на месте от полученных травм.

На место уже прибыли специалисты скорой помощи. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», видно, как медики накрывают тело погибшего. На место происшествия также выехали сотрудники полиции, которым предстоит найти нарушителя и установить детали трагедии.

Ранее из-за ДТП на юго-западе Северной столицы образовалась огромная пробка. По словам очевидцев, затор стал следствием аварии с участием шести автомобилей.

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