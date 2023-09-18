Отец Меган Маркл хочет помириться с дочерью и увидеть внуков перед смертью

Отец американской актрисы Меган Маркл Томас рассказал о своем желании увидеть дочь и подрастающих внуков перед смертью. В отношениях между родственниками давно наблюдается непреодолимая пропасть, созданная из скандалов.

Отец герцогини Сассекской прерывает молчание

Пока Меган Маркл вместе со своим супругом принцем Гарри Сассекским отдыхают в Германии и принимают участие в официальной части Invictus Games, в другой части света ее отец, Томас Маркл, дает интервью программе «Доброе утро, Британия». Известно, что у 78-летнего мужчины наблюдаются проблемы со здоровьем, поэтому он остался в своем доме, в Мексике, а беседа с журналистами прошла дистанционно.

Так, по словам отца актрисы, именно члены королевской семьи Великобритании виноваты в их испорченных отношениях. Он рассказал, что не смог приехать на церемонию коронации Карла III в мае, но не спал всю ночь и посмотрел торжественное событие по телевизору. При этом мужчина заявил, что был рад, когда узнал об отсутствии его дочери на мероприятии. Герцогиню Сассекскую не пригласили на коронацию и она осталась в США, чтобы отпраздновать день рождения своего четырехлетнего сына Арчи.

В завершении разговора Томас Маркл заявил, что хотел бы помириться с дочерью и наладить отношения, а также увидеть своих внуков перед смертью. Стоит отметить, что данное интервью было первым за последние несколько месяцев. Сама знаменитость о своем отце с журналистами предпочитает не говорить, пишет The Daily Mail.

Что стало причиной размолвки между Маркл и ее отцом

Напомним, в мае 2018 года отец Меган был приглашен на бракосочетание своей дочери с принце Гарри, но не смог приехать в Великобританию из-за проблем с сердцем. При этом он сделал несколько постановочных фотографий, на которых якобы готовиться к свадьбе. Пожилой мужчина продал их журналистам и смог заработать на этом деньги. В сериале «Гарри и Меган» от Netflix сама девушка призналась, что попала в неудобное положение из-за снимков и бесед ее отца с журналистами. Она рассказала, что пыталась связаться с родителем, но он не отвечал на звонки и с тех пор они не разговаривали.

В октябре 2019 года по поручению герцогини Сассекской в Высокий суд Лондона был подан иск против газеты, опубликовавшей снимки и интервью с отцом Маркл. Супруги настаивали, что частная информация о них была использована неправомерно и нарушала авторские права и законы о защите персональных данных. По словам принца Гарри, на подобный шаг их вынудила пойти «непрекращающаяся пропаганда».

Напомним, ранее принц Гарри устроил вечеринку в честь дня рождения в баре-пивоварне Дюссельдорфа.