Публичные скандалы и отношения к партнерам могут лишить Wildberries селлеров

Число претензий к Wildberries достигло пика, однако владелец сети компаний Тамара Бакальчук не спешит менять направление и восстанавливать репутацию интернет-магазина.

За неполный 2023 год против ООО «Вайлберриз» было подано 1652 иска, что на 914 больше, по сравнению со всем прошлым годом. При этом растет и сумма претензий к маркетплейсу с 645 миллионов в 2022 году до 11,2 миллиардов в текущем. Многочисленные судебные разбирательства в самой компании объясняют ростом бизнеса. Однако, Мойка78 со ссылкой на исследование Tinkoff Data пишет, что в 2023 году количество новых селлеров на площадке, наоборот, сократилось на 76%.

При этом в памяти клиентов и представителей бизнеса еще свежи недавние скандалы со списаниями и штрафами, а также забастовки собственников пунктов выдачи заказов. Вопрос взаимодействия площадок с партнерами даже обсуждались в Государственной думе России, однако маркетплейс, судя по всему, не стал пересматривать отношение к собственной репутации.

При этом Wildberries не монополист на рынке и конкуренцию ему составляют другие интернет-площадки и сервисы. Даже сами селлеры могут открыть свой маркетплейс, переработав идею «ягодной» компании и добавив в нее заботу о репутации.

Стоит также отметить и регулярное ужесточение правил для поставщиков. Так, с 7 сентября был увеличен штраф за нарушение авторских прав и закона о рекламе. Рассматривается также возможность блокировки продавцов с рейтингом ниже 3. Постоянно изменяющиеся постановления уже сейчас не делают продажу китайских товаров на маркетплейсе прибыльным. В среднем работа поставщиков приносит 70-100 тысяч рублей небольшим селлерам, в то время как на предприятиях готовы платить до 200 тысяч рублей в месяц.

Ранее Gazeta.SPb также писала о том, как ФАС упускает из виду рекламу на маркетплейсах.