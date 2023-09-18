Названы возможные причины развода Хью Джекмана и Деборры-Ли Фернесс после 27 лет брака

Австралийский актер, певец и продюсер Хью Джекман объявил о разводе со своей коллегой Деборрой-Ли Фернесс после 27 лет брака. Журналисты предположили, что могло стать причиной расставания звезд.

Джекман и Фернесс считались одной из самых прочных пар Голливуда. Известно, что артисты знакомы друг с другом больше 28 лет и имеют двух взрослых детей, поэтому поклонники звезд во всем мире были взбудоражены новостями об их разводе. Многие отмечают, что и подумать не могли, что в семье знаменитостей может быть разлад. Однако, как оказалось, отношения между супругами давно были испорчены.

Как складывались отношения между звзедами

С Фернесс Джекман познакомился еще в 1995 году на съемках сериала «Коррелли», где они исполнили главные роли. Несмотря на разницу в возрасте (актриса старше своего коллеги на 13 лет), между звездами начались романтические отношения, а уже через четыре месяца они сыграли свадьбу. Спустя время выяснилось, что пара не может иметь детей, поэтому они решили взять малышей из детского дома.

В 2013 году экранный Росомаха объявил, что страдает раком кожи. Четыре года спустя артист перенес шесть операций по удалению опухолей и смог победить болезнь. Все это время супруга была рядом. В одном из интервью актер признался, что всегда видел в жене поддержку и опору, называя ее «величайшей женщиной из ныне живущих». Однако самой Фернесс становилось все сложнее исполнять эту роль.

Что могло стать причиной развода

Источник издания The Daily Mail сообщает, что тема развода поднималась в семье голливудских знаменитостей уже давно. По одной из версий, последней каплей стала пандемия COVID-19, когда вся семья была вынуждена оставаться под одной крышей. Женщине пришлось утешать супруга, который на несколько месяцев остался без ролей в кино и не мог вести светский образ жизни.

Кроме того, американский телеведущий Купер Лоуренс, обсуждая развод звезд, предположил, что Джекман и Фернесс давно хотели разойтись, однако ждали совершеннолетия детей, чтобы избежать «грязи» при разбирательствах в суде и опекой. Он также отметил, что знаменитости уже начали делить совместно нажитое имущество и выставили на продажу свой дом. Сами артисты при этом переселились в более скромные жилища.

«Как только они продали свою трехэтажную квартиру — свою гигантскую квартиру, в которой выросли дети, а затем отправили кучу мебели домой в Сидней» — подчеркнул телеведущий.

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