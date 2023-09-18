Осенняя призывная компания с электронными повестками начнется в Петербурге с октября

Временно исполняющий обязанности военного комиссара Санкт-Петербурга Марат Урмансов сообщил, что во время осеннего призыва горожанам начнут приходить электронные повестки.

В ходе заседания правительства Петербурга Урмансов подтвердил, что в целях информационного обеспечения осенняя призывная компания пройдет с целью создания единого реестра воинского учета. В связи с этим петербуржцам могут быть направлены электронные повестки для сверки сведений о необходимости воинского учета, в том числе и о состоянии здоровья.

Он также отметил, что постановка на воинский учет, снятие с него и внесение изменений будут осуществляться без личной явки в военкомат. Осенний призыв начнется с 1 октября и завершится 31 декабря.

Ранее Урмансов рассказал, что в случае неявки в военкомат в течении 20 дней с момента получения повестки уклонистам грозит запрет на выезд за пределы России.