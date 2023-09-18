Семьям погибших на трассе «Скандинавия» велосипедисток выплатят по миллиону рублей

Родственники двух девочек, погибших на трассе «Скандинавия» в Санкт-Петербурге, получат по миллиону рублей. Семьи пострадавших также получат по 500 тысяч рублей единовременной выплатой.

Соответствующие проект постановления появился на официальном сайте комитета по социальной политике. На данный момент документ проходит антикоррупционную экспертизу. Согласно постановлению, родственники двух погибших велосипедисток на трассе «Скандинавия» получат по одному миллиону рублей. Кроме того, семьи пострадавших при ДТП получат по 500 тысяч рублей вне зависимости от тяжести полученных травм.

Перечислением денег займется Городской информационно-расчетный центр. Для получения средств родственникам несовершеннолетних необходимо обратиться в комитет по социальной политике в течении трех месяцев с момента аварии.

Напомним, ДТП с участием велосипедисток произошло на трассе «Скандинавия» 7 сентября. В результате одна из девочек скончалась на месте, десять остальных были доставлены в больницы, однако жизнь еще одной не удалось спасти.