В генплан Петербурга внесут трамвай до Пулково

До аэропорта Пулково проложат трамвайные пути. Соответствующее предложение одобрила городская комиссия по генплану.

Комиссия по генеральному плану Петербурга учла предложение о закреплении в плане трамвайной линии до аэропорта Пулково. Линия будет проходить от строящегося участка путей в Славянку. Соответствующий протокол опубликован на сайте КГА.

Известно, что заявителями являются комитет по инвестициям, ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» и АО «Аэропорт Пулково». Проложить трамвайный маршрут до воздушного порта Северной столицы предлагается с использованием инфраструктуры трамвайной линии Купчино — Шушары — Славянка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что европейский сервис может навсегда покинуть Пулково вместе с заграничными акционерами. Немецкая компания Fraport готовиться выйти из состава владельцев аэропорта.