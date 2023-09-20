Что можно, а что нельзя делать в Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября

В четверг, 21 сентября, православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. В этот день на свет появилась мать Иисуса Христа. «Gazeta.SPb» рассказывает об истории этого праздника, о народных традициях и приметах.

Торжество ежегодно приходится на 21 сентября. Праздник считается двунадесятым и очень важен для верующих ведь с него начинается церковный годовой цикл. В соответствии с православными традициями, празднование продолжается в течение шести дней.

История

Отмечать праздник стали во второй половине V века. В его основе лежат предания о семье Девы Марии. Ее родители Иоаким и Анна не могли иметь детей, но усердно молились об их появлении. В итоге в семье родилась девочка, которую назвали Марией.

Традиции

В народном календаре этот день носит название Осенины, он совпадал с окончанием сбора урожая. В эту дату крестьяне благодарили Богородицу за помощь в течение года и просили ее заступиться за них в следующем году. Люди устраивали многолюдные гуляния и празднества, чтобы отметить успешный сбор урожая. Чем больше зерна, овощей, фруктов, грибов и ягод было собрано, тем более насыщенными были празднества.

В этот день молодые женщины молились и пили освященную в церкви воду, надеясь на то, что у них появится ребенок. Девушки также омывали лицо святой водой, чтобы сохранить свою молодость и красоту.

Согласно традициям, было принято освящать дом огнем. Для этого зажигали свечу из церкви и обходили с ней каждый угол жилища. Затем ставили догорать у входа или иконы.

Что можно

— Посетить храм и отстоять службу.

— В этот день молятся Богородице. В молитвах просят ее позаботится о здоровье и о сохранении семейного счастья.

— В Богородицу молодожены молятся о рождении ребенка.

— Обязательно накрыть богатый стол и отпраздновать.

Что нельзя

— Не стоит умываться водой из-под крана. Согласно поверью, нужно с первыми лучами солнца пойти к открытому водоему и ополоснуть лицо там.

— Под запрет попадают острые предметы. Считалось, что, если человек будет резать ножом хлеб, он может укоротить свою судьбу. А крошки 21 сентября отдавали только птицам.

— Также женщинам не стоит заниматься рукоделием, брать в руки иглы или ножницы.

У предков было не принято в этот день свататься. Согласно примете, брак не будет долгим и счастливым.

Приметы

Согласно поверьям если в этот день дует южный ветер, то нужно ждать теплую зиму с дождями.

Признаком скорого тепла может быть поведение мух. Если насекомые становятся раздражительными и кусаются, то не стоит ожидать резкого похолодания.

Если утро начинается с пасмурной погоды или моросящего дождя, это может означать, что вся осень будет такая же.

Если утки и скворцы, все еще не покинули родные места и не улетели на юг, это может быть признаком того, что продолжится теплая осень без дождей.