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В Петербурге состоится финал Всероссийского фестиваля «Юный хореограф»

Фото: ВК/Всероссийский проект «Юный хореограф»

С 23 октября в Академии танца Бориса Эйфмана пройдет заключительный этап конкурса пластических произведений в рамках Всероссийского фестиваля «Юный хореограф». Об этом сообщает комитет по культуре Петербурга.

Фестиваль нацелен на популяризацию хореографии среди молодежи, а также на выявление и поддержку талантливых детей и подростков. Одним из ключевых элементов фестиваля является конкурс авторских номеров, в который поступило около 600 заявок от участников в возрасте от 12 до 19 лет со всей страны. Участники, прошедшие во второй этап регионального отбора, получили возможность доработать свои работы под руководством наставников — опытных и признанных мастеров танца.

В финал конкурса вышли 32 номера, представленные авторами из различных городов России, включая Москву, Петербург, Казань, Севастополь, Тюмень, Рязань и другие.

Гала-концерт запланирован на 27 октября на сцене Театра Академии танца. Зрители смогут насладиться оригинальными номерами лауреатов конкурса, а также выступлениями балетмейстеров из Китая, Беларуси и Казахстана, что добавит международный колорит мероприятию.

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