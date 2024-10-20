  • 18+

  • Сегодня

    21.10.24, Пн

    Погода

    +7°

  • 18+

  • Курсы валют

    $96.42 €104.86 ¥13.46

С 21 октября вестибюль станции метро «Горьковская» изменит режим работы

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

С 21 октября на станции метро «Горьковская» вводится новый режим работы вестибюля в связи с капитальным ремонтом эскалатора. Эти изменения затронут часы работы вестибюля в будние дни.

В период с 8:10 до 9:50 вестибюль будет закрыт для входа, а с 17:00 до 19:00 вход будет ограничен. При необходимости график ограничений может быть скорректирован в зависимости от фактического пассажиропотока.

Для тех, кто нуждается в альтернативных способах добраться до ближайших станций метро, вблизи «Горьковской» доступны маршруты наземного транспорта:

  • До станции «Петроградская» можно доехать на автобусах №№ 46, 76 или на трамвае № 40.
  • Чтобы добраться до станции «Площадь Ленина», пассажиры могут воспользоваться автобусом № 28 или трамваями №№ 3, 6.
  • До станции «Спортивная» можно доехать на трамваях №№ 6, 40 или автобусе № 230.
  • Для поездки до станции «Чкаловская» следует воспользоваться автобусом № 14.
  • До станции «Выборгская» можно доехать на автобусах №№ 14, 230.

Пассажиров просят заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать неудобств.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

В Петербурге раскрыли новую схему мошенничества против пенсионеров

    В Петербурге раскрыли новую схему мошенничества против пенсионеровНовости
    В Петербурге появилась новая схема мошенничества, нацеленная на пенсионеров. Злоумышленники рассылают письма с предложением участвовать…

      В Петербурге продлили разрешение на строительство линии Купчино – Славянка – Шушары

        В Петербурге продлили разрешение на строительство линии Купчино – Славянка – ШушарыНовости
        В Петербурге продлили срок действия разрешения на строительство трамвайной линии по маршруту Купчино – Славянка…

          Дом на севере Петербурга, где скрывался Ленин, признали региональным памятником

            Дом на севере Петербурга, где скрывался Ленин, признали региональным памятникомНовости
            В Выборгском районе Петербурга здание, имеющее богатую историю, признали региональным памятником. В начале 20-го века…

              В Петербурге из-за перепланировки может треснуть дом Гоголя

                В Петербурге из-за перепланировки может треснуть дом ГоголяНовости
                В Петербурге возникла угроза повреждения исторического доходного дома Зверкова, в котором жил Николай Гоголь. Проблема…

                  В Петербурге крановщика спасли от паники в кабине

                    В Петербурге крановщика спасли от паники в кабинеНовости
                    В Невском районе Петербурга спасатели эвакуировали крановщика для оказания помощи, который испытал паническую атаку во…

                      С 21 октября вестибюль станции метро «Горьковская» изменит режим работы

                        С 21 октября вестибюль станции метро «Горьковская» изменит режим работыНовости
                        С 21 октября на станции метро «Горьковская» вводится новый режим работы вестибюля в связи с…