С 21 октября вестибюль станции метро «Горьковская» изменит режим работы

С 21 октября на станции метро «Горьковская» вводится новый режим работы вестибюля в связи с капитальным ремонтом эскалатора. Эти изменения затронут часы работы вестибюля в будние дни.

В период с 8:10 до 9:50 вестибюль будет закрыт для входа, а с 17:00 до 19:00 вход будет ограничен. При необходимости график ограничений может быть скорректирован в зависимости от фактического пассажиропотока.

Для тех, кто нуждается в альтернативных способах добраться до ближайших станций метро, вблизи «Горьковской» доступны маршруты наземного транспорта:

До станции «Петроградская» можно доехать на автобусах №№ 46, 76 или на трамвае № 40.

Чтобы добраться до станции «Площадь Ленина», пассажиры могут воспользоваться автобусом № 28 или трамваями №№ 3, 6.

До станции «Спортивная» можно доехать на трамваях №№ 6, 40 или автобусе № 230.

Для поездки до станции «Чкаловская» следует воспользоваться автобусом № 14.

До станции «Выборгская» можно доехать на автобусах №№ 14, 230.

Пассажиров просят заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать неудобств.