Архитектор и отец Джулиана Ассанжа, Джон Шиптон, планирует свой визит в Петербург. Находясь в Москве, он поблагодарил Владимира Путина за поддержку в судьбе своего сына, который подвергся преследованию со стороны американских властей.

Шиптон поделился с журналистами своими намерениями осмотреть Эрмитаж, который он охарактеризовал как «Русский ковчег». Архитектор также отметил важность предстоящего саммита БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября, подчеркивая, что подобные события происходят крайне редко и «раз в 500 лет». Об этом пишет «РЕН ТВ».

В своем заявлении Джон Шиптон подчеркнул роль Владимира Путина в защите интересов его сына, указав на то, что в 2012 году Путин стал первым главой государства, открыто выступившим в защиту Джулиана как издателя и гражданина.

Напомним, что Джулиан Ассанж в 2010 году опубликовал на платформе WikiLeaks секретные документы Министерства обороны и Госдепартамента США, касающиеся военных операций в Афганистане и Ираке. После этого началось его преследование, и с 2012 года Ассанж находился в эквадорском посольстве в Лондоне.