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В России захотели оборудовать такси перегородками между водителем и пассажиром

Фото: Baltphoto/Мария Добрыгина

Депутат Законодательного собрания Петербурга Павел Крупник предложил оборудовать салоны автомобилей такси защитными перегородками между водителем и пассажиром. Парламентарий акцентировал внимание на том, что такие перегородки должны быть прозрачными, а процесс их установки — максимально простым и быстрым.

По мнению Крупника, установка защитных перегородок сможет предотвратить физические конфликты между клиентами и водителями, а также снизить риск распространения респираторных инфекций и заболеваний. Депутат изложил эти идеи на имя министра транспорта России Романа Старовойта.

Депутат отметил, что необходимость введения подобных мер объясняется участившимися инцидентами между таксистами и пассажирами, которые регулярно попадают в заголовки новостей. В качестве примера он привел случай, произошедший прошлой осенью в Петербурге, когда таксист, отказавшийся вернуть сдачу с 5000 рублей, в результате конфликта сломал клиенту лодыжку.

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