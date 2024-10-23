Путешествие в мир писателей: музеи-квартиры Петербурга, которые стоит посетить

В Петербурге жили и трудились многие выдающиеся личности. Некоторые квартиры этих деятелей искусства теперь превратились в культурные объекты. Gazeta.SPb собрала подборку известных музеев-квартир.

Музей-квартира Николая Римского-Корсакова

Где располагается: Загородный проспект, дом 28

Николай Андреевич Римский-Корсаков жил в квартире, которая служила ему творческой мастерской и культурным центром. Он принимал знаменитых музыкантов, певцов и художников. Творческие вечера в этом доме стали традицией и назывались «Корсаковские среды».

В этой квартире композитор прожил 15 лет. Здесь были созданы 11 из 15 его опер, включая шедевры «Царская невеста», «Садко» и «Золотой петушок». Посетители могут увидеть любимое кресло и бюро Римского-Корсакова, а также рояль «Беккер», за которым он играл музыку.

Мемориальная часть музея занимает четыре комнаты: кабинет, гостиную, столовую и прихожую. Остальная часть квартиры используется для экспозиций и концертного зала на 50 мест.

Музей-квартира Александра Блока

Где располагается: улица Декабристов, дом 57

Поэт жил в квартире № 21 около 8 лет вместе с женой Любовью Блок. В этот период Блок активно творил и создал свои самые известные произведения.

Обстановка кабинета и интерьеры других комнат сохранились, и здесь представлены личные вещи, книги и рукописи поэта, а также предметы мебели и другие уникальные экспонаты.

В квартире № 23 расположена литературная экспозиция, кабинет, где Александр Блок работал в последние годы своей жизни. Экспозиция состоит из вещей, книг, рукописей и материалов, связанных с родственниками и друзьями поэта.

Здесь можно самостоятельно прочитать или послушать стихи Александра Блока в исполнении известных артистов, а также услышать запись голоса самого поэта.

Музей-квартира Михаила Зощенко

Где располагается: Малая Конюшенная улица, дом 4/2

В 1934 году писатель Михаил Зощенко поселился в этой квартире, а сейчас здесь находится основная экспозиция музея. Квартира состоит всего из двух комнат. Кабинет Зощенко — мемориальный, он сохранил свой первоначальный вид. На столе лежат рукописи, печатная машинка заправлена листом бумаги, рядом стоят очки, а на тумбочке возле кровати лежат книги.

История этого дома отражает судьбу русской литературы в сложные времена гонений, славы, доблести и лицемерия. Музей был основан в 1992 году и сначала был посвящён только Михаилу Зощенко.

С 2007 года он стал Государственным литературным музеем «XX век» и документирует историю ленинградской писательской среды в целом, сохраняя память о судьбах представителей советской интеллигенции и их образе жизни.

Литературно-мемориальный музей Фёдора Достоевского

Где располагается: Кузнечный переулок, дом 5/2

Писатель сменил более двадцати адресов и жил в разных местах города. Квартира на пересечении улицы Достоевского и Кузнечного переулка стала его последним пристанищем. Здесь Фёдор Достоевский написал роман «Братья Карамазовы», одно из своих лучших произведений.

Сегодня мемориальная квартира, литературная экспозиция, два выставочных зала и театральный зал входят в состав литературно-мемориального музея. В музее представлены оригинальные вещи, принадлежавшие Достоевскому, собранные его наследниками — женой Анной Григорьевной, родственниками, детьми и внуками.

Писательский кабинет восстановлен по фотографии, сделанной после смерти Достоевского. В кабинете можно увидеть фамильную икону, ручку, бумажник, книги, коробку для лекарств и резной настенный держатель для писем и бумаг.

Дом-музей Фёдора Шаляпина

Где располагается: улица Графтио, дом 26

В просторной и светлой квартире великий русский певец Фёдор Шаляпин провёл более шести лет.

Шаляпин уехал и полагал, что поездка продлится всего несколько месяцев, но обстоятельства изменились, и он так и не вернулся обратно. Большая часть личных вещей артиста осталась в квартире под опекой его друга и секретаря Исая Дворищина, который жил там до начала блокады и передал всё имущество сотрудникам Ленинградского театрального музея, сохранившим всё, что связано с певцом.

Экскурсия начинается с лестницы, ведущей в квартиру, и длится около часа. За это время можно увидеть, как жил Фёдор Шаляпин, узнать интересные факты о его жизни и, конечно же, услышать его голос — в музее есть коллекция старинных пластинок.

Музей «Полторы комнаты» Иосифа Бродского

Где располагается: улица Короленко, дом 14

В квартире на Литейном проспекте Иосиф Бродский жил до 1972 года. В 1999 году друзья поэта, Михаил Мильчик и Яков Гордин, предложили создать здесь музей, но реализация проекта заняла много времени: музей «Полторы комнаты» открылся только в 2020 году.

Музей состоит из двух частей: мемориальной коммунальной квартиры, где жила семья Бродских, и экспозиционного пространства. Во время посещения музея посетители сначала погружаются в атмосферу того времени, а затем узнают больше о жизни и творчестве поэта до и после эмиграции.

Музей-квартира Куинджи

Где располагается: Биржевой переулок, дом 1/10

Последние 13 лет своей жизни Архип Иванович Куинджи провёл на Биржевом переулке. Дом, где теперь располагается музей-квартира, часто называли «домом художников».

Двухуровневая квартира Куинджи отличалась наличием огромной мастерской на мансардном этаже, возвышавшейся над крышей здания. Внутреннее пространство помещения нельзя назвать большим.

На первом этаже располагаются гостиная, кабинет и выставочный зал. Мастерская же занимает весь второй уровень.

Музей-квартира Льва Гумилёва

Где располагается: улица Коломенская, дом 1/15

В 1997 году на здании, где Гумилёв жил с 1990 по 1992 год, установили мемориальную доску. Через семь лет в бывшей квартире учёного открыли мемориальный музей. Это небольшое здание, в котором расположены прихожая, кабинет-гостиная, кухня и выставочный зал.

Посетители могут начать свою экскурсию с просмотра 17-минутного фильма об истории квартиры и жизни Гумилёва, затем самостоятельно или с аудиогидом изучить экспонаты в кабинете и на кухне. Завершает путешествие в прошлое короткая экскурсия по выставочному залу, где представлена экспозиция «Отец и сын».

В коллекции музея представлены личные вещи Гумилёва, такие как пишущая машинка, письменный стол, котелок, с которым он прошёл всю войну, книги, подарки и другие предметы быта.