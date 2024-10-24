Авария оставила жителей поселка имени Калинина без воды на несколько дней

Подачу воды прекратили в поселке имени Калинина в Выборгском районе Ленинградской области. Как сообщил портал ivbg.ru, причиной стала авария на артезианской скважине.

Для устранения аварии на артезианской скважине установили буровую установку. Пока ведутся работы, для жителей поселка имени Калинина организовали подвоз воды автоцистернами по следующим адресам. Ее можно получить на Сайменском шоссе у домов №29 и №32-34, а также на Школьной улице, 2-4.

Как сообщили в пресс-службе Леноблводоканала, две автоцистерны будут заправлять в Выборге и пополнять резервуары котельной и Предприятия.