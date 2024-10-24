  • 18+

  • Сегодня

    24.10.24, Чт

    Погода

    +10°

  • 18+

  • Курсы валют

    $96.64 €104.38 ¥13.52

Авария оставила жителей поселка имени Калинина без воды на несколько дней

Фото: unsplash

Подачу воды прекратили в поселке имени Калинина в Выборгском районе Ленинградской области. Как сообщил портал ivbg.ru, причиной стала авария на артезианской скважине.

Для устранения аварии на артезианской скважине установили буровую установку. Пока ведутся работы, для жителей поселка имени Калинина организовали подвоз воды автоцистернами по следующим адресам. Ее можно получить на Сайменском шоссе у домов №29 и №32-34, а также на Школьной улице, 2-4.

Как сообщили в пресс-службе Леноблводоканала, две автоцистерны будут заправлять в Выборге и пополнять резервуары котельной и Предприятия.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Петербуржцы планируют приобрести на ноябрьских распродажах одежду и обувь

    Петербуржцы планируют приобрести на ноябрьских распродажах одежду и обувьНовости
    Согласно исследованию одного из крупнейших маркетплейсов России, две трети жителей Петербурга намерены воспользоваться распродажами в…

      Задержка 18 поездов в Петербурге связана с поджогом релейного шкафа

        Задержка 18 поездов в Петербурге связана с поджогом релейного шкафаНовости
        В Петербурге произошло возгорание электронной аппаратуры на станции, в результате чего произошли значительные задержки пригородного…

          Научный подход к комфорту и безопасности: в Москве прошла международная выставка лифтов «Лифт Экспо»

            Научный подход к комфорту и безопасности: в Москве прошла международная выставка лифтов «Лифт Экспо»Новости
            С 9 по 11 октября в московском МВЦ «Крокус Экспо» впервые состоялась выставка «Лифт Экспо.…

              Авария оставила жителей поселка имени Калинина без воды на несколько дней

                Авария оставила жителей поселка имени Калинина без воды на несколько днейНовости
                Подачу воды прекратили в поселке имени Калинина в Выборгском районе Ленинградской области. Как сообщил портал…

                  Количество деловых туристов в Петербурге достигло 1,5 млн в год

                    Количество деловых туристов в Петербурге достигло 1,5 млн в годНовости
                    Петербург ежегодно принимает около 1,5 миллиона деловых туристов, что стало известным благодаря сообщению вице-губернатора города…

                      Москва по примеру Петербурга ввела ограничение скорости для СИМ, что снизило аварийность

                        Москва по примеру Петербурга ввела ограничение скорости для СИМ, что снизило аварийностьНовости
                        Уменьшение максимальной скорости электросамокатов на пять километров в час в Москве привело снижению аварий на…